Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile verdiği bikinili poza eleştiri yağdı

Acun Ilıcalı'dan Kasım 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, her hareketiyle dikkat çekmeye ve paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak Subaşı, kızı Melisa ile birlikte çekildiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili poz ile gündemde.

"PSİKOLOJİSİNİ BOZACAKSIN"

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla çekildiği bikinili bir karesini Instagram hesabından ingilizce olarak "Küçük deniz kızı Melisa" notuyla paylaştı. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Küçücük kıza manken gibi poz verdirmişsin psikolojisini bozacaksın" yorumunu yazdı. Başka bir takipçi ise "Ya arkadaşım bu daha çocuk neden poz verdirip sosyal medyaya atıyosun. Çocuk bu bisiklet sürsün taşla toprakla oynasın" yazarak tepkisini gösterdi.

Benzer bir durumu geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya da yaşamıştı. Akkaya, kızıyla bikinili pozlar verdiği için eleştirilmiş ve çok kişiden tepki almıştı.