Şeyma Subaşı'nın kitabı 'Sadece Şeyma'daki hayati hataya yayınevinden açıklama!

Okuyucuya ciltlerine sürmeleri için hidroklorük asit yani tuz ruhu tavsiye eden kitaba tepkiler devam ediyor. Bir çok gazeteci, yazar ve ünlü tarafından bu kitabın içeriğinde, hayati sonuçlar oluşturabilecek bir hatayı barındırdığı ve kimsenin bu tavsiyeye uymaması gerektiği defalarca kez söylendi. İşte bugün o hataya yayınevinden açıklama geldi.

Bu durum üzerine yayınevinden şu açıklama geldi: "Sadece Şeyma kitabımızın 132. Sayfasında geçen “Hidrolik asit” bir yazım hatasıdır. Yapılan açıklamada kitaptaki yazım hatasının yeni baskılarda düzeltildiği de belirtildi.

Yeni baskılarımızda “Hyalüronik asit” olarak düzeltilmektedir. Okurlarımızın bilgisine sunarız."