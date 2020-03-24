Şeyma Subaşı'nın karantina temizliği olay oldu! Elektrik süpürgesi ve gözlüğüyle böyle poz verdi

Şeyma Subaşı ve İtalya'dan gelen sevgilisi Guido Senia, koronavirüsle mücadele kapsamında 14 günlük karantinaya girdi. Günlerdir evden çıkamayan Subaşı, sosyal medya hesabından takipçilerine temizlik yaptığı anlarını paylaştı. Kendini temizliğe veren Şeyma, elektrikli süpürgesi ve güneş gözlüğüyle poz verdi. Subaşı'nın pozu sosyal medyaya damga vurdu.

MELİSA ACUN ILICALI'YLA

Subaşı ayrıca; babası Acun ile birlikte Dominik'te bulunan kızı Melisa'yı çok özlediğini ifade etti ve evde nasıl vakit geçirdiğini de yazdı.