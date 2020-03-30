Şeyma Subaşı'nın karantina süresi doldu: 17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Seina ile yurt dışından Türkiye’ye gelmiş ve koronavirüs salgını nedeniyle alınan '14 gün karantinada kalma' kuralına uymayarak bir partiye katılmıştı. Hal böyle olunca çifte tepki yağmış, bunun üzerine Şeyma ve Guido Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde testten geçirilip ’14 gün dışarı çıkmama’ şartıyla eve gönderilmişti.

Karantina sürecini tamamlayan Şeyma Subaşı, 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktı. O anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, şöyle konuştu:

"17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle yemek alışverişi yapıp eve döndüm.. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım. Evet bunu BEN sizlere söylüyorum ve bir süre daha söylemeye devam edeceğim.. Evde Kalalım Türkiye lütfen"