Şeyma Subaşı'nın gönderisine eski sevgilisi Guido Senia'dan dikkat çeken yorum

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, her anını her özel günün takipçileriyle birlikte yaşıyor. Son olarak Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü kutladı. "Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuyla kızının onlarca fotoğrafını paylaşan Subaşı'ya yorum ve beğeni yağdı.



GUİDO SENİA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Şeyma Subaşı'nın notuna eski sevgilisi Guido Senia'dan yorum gecikmedi. Senia, Melisa'nın doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" mesajıyla kutladı. Guido Senia'nın yorumunu görenler "Eski sevgili takipte" yorumlarında bulundu.