28 Ekim 2020 Çarşamba 10:34 | Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı'nın gönderisine eski sevgilisi Guido Senia'dan dikkat çeken yorum
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile ilişkiye başlayan Şeyma Subaşı, 1.5 yıllık aşkından geçen aylarda ayrılmıştı. Subaşı'yı halen takip eden Senia, eski sevgilisine yaptığı yorumla gündem oldu.
Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, her anını her özel günün takipçileriyle birlikte yaşıyor. Son olarak Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü kutladı. "Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuyla kızının onlarca fotoğrafını paylaşan Subaşı'ya yorum ve beğeni yağdı.
GUİDO SENİA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Şeyma Subaşı'nın notuna eski sevgilisi Guido Senia'dan yorum gecikmedi. Senia, Melisa'nın doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" mesajıyla kutladı. Guido Senia'nın yorumunu görenler "Eski sevgili takipte" yorumlarında bulundu.