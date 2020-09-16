16 Eylül 2020 Çarşamba 13:26 | Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı'nın balık terlikleri sosyal medyayı salladı!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kendine ait bir marka ile tekstil sektörüne giriş yapan Subaşı, yeni sezon heyecanı yaşadığını söyledi.
Şeyma Subaşı, "Şimdiden çok heyecanlıyım. Sonbahar-kış sezonu ürünlerimiz bitti gibi. Önümüzdeki günlerde de satışa çıkmış olacak. Bugün üzerimde gördüğünüz her şey benim markam." dedi.
BALIK TERLİKLERİ OLAY OLDU
Ayrıca Şeyma Subaşı'nın giydiği balık terlikleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada da terliklerini paylaşan Subaşı, fotoğrafa "Terliklerimle aşk yaşıyorum" mesajını not düştü. Subaşı'nın terliklerine pek çok yorum geldi.