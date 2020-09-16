Şeyma Subaşı'nın balık terlikleri sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı, "Şimdiden çok heyecanlıyım. Sonbahar-kış sezonu ürünlerimiz bitti gibi. Önümüzdeki günlerde de satışa çıkmış olacak. Bugün üzerimde gördüğünüz her şey benim markam." dedi.

BALIK TERLİKLERİ OLAY OLDU

Ayrıca Şeyma Subaşı'nın giydiği balık terlikleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada da terliklerini paylaşan Subaşı, fotoğrafa "Terliklerimle aşk yaşıyorum" mesajını not düştü. Subaşı'nın terliklerine pek çok yorum geldi.