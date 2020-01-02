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  3. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya yaptığı kalpli yorum olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya yaptığı kalpli yorum olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya yaptığı kalpli yorum olay oldu!

Şeyma Subaşı, yeni yılda kızlarıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'nın karesine yorum yaptı. Subaşı, kalpli yorumuyla sosyal medyanın gündümine oturdu.

Acun Ilıcalı ile senelerce birlikte olan ve evlendikten 15 ay sonra tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı babasına bırakarak yurt dışında yaşayan sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Kızıyla ayrı kalan Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla verdiği poza yorum yapınca olanlar oldu.

ESKİ EŞİNE KALPLİ YORUM YAPTI

Kızlarıyla yeni yılı evlerinde karşılayan Acun Ilıcalı, Intagram hesabından kızları ve yeğenleriyle olan bir fotoğrafını paylaşarak "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin" dedi. 

Fotoğrafta kızı Melisa'nın gözlerinin kapalı çıktığını gören Subaşı, ise "Melisa'nın gözü kapalı" diyerek üzgün ve kahkaha atan bir emoji koydu. Subaşı'nın yorumuna koyduğu kırmızı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı ise Subaşı'nın kalpli yorumuna henüz bir cevap vermedi.


Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
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