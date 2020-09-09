Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki halini görünce şoke olacaksınız! Yok böyle değişim

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındayken çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı. Subaşı'nın eski halleri herkesi şoke etti. Bir modellik programına katılan Subaşı'nın söyledikleri ise büyük yankı uyandırdı. İşte Şeyma Subaşı'nın şoke eden değişimi..

İşte Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali...

Şeyma Subaşı, kameralara büyüyünce modacı olmak istediğini ve asıl hedefinin bu olduğunu belirterek şunları söylüyor:

Subaşı, "Defilelere çıkacağım ama iç çamaşırı giymem. Ailem giymeyeceğimi biliyor. Buna karşı çıkarlar. Herkesin vücudumu görmesini istemem o kadar" diyor.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.

'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Sosyal medya hesabında her geçen gün artan takipçileri ile Şeyma Subaşı, Instagram fenomeni haline geldi.

26 Kasım 2018 tarihinde Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı.