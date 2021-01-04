Şeyma Subaşı'ndan Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğrafını paylaşan eski eşi Acun Ilıcalı'ya nispet pozu! Yeni sevgilisini paylaştı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra yurt dışı seyahatlerini artıran Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift kısa bir süre önce ayrılmış, Senia eski sevgilisine dönmüştü. Şeyma Subaşı da 2021 bombasını patlattı. Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisiyle paylaşım yaparak 'Şeyma'nın masalı' notunu paylaştı. Şeyma Subaşı'nın bu hamlesi Ayça Çağla Altunkaya ile paylaşam yapan Acun Ilıcalı'ya nispet olarak yorumlandı.
Acun Ilıcalı ile 9 yıllık birlikteliğinin ardından evlenen ve 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı, boşanmasının ardından rotasını yurt dışına çevirmişti. Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde sık sık yurt dışı seyahati yapan ve katıldığı partilerle adından söz ettiren Subaşı, aşk hayatıyla da gündemde olmaya devam ediyor.
İtalyan DJ Gudio Senia ile birliktelik yaşayarak karantina sürecini birlikte geçiren Şeyma Subaşı ayrılık kararı almıştı. İlişkisinin bitmesinden çok kısa bir süre sonra Senia, eski sevgilisine dönmüş ve Subaşı ile barışmayacağını belli etmişti.
Şeyma Subaşı ise ters köşe yaparak 2021 bombasını patlattı. subaşı, sevgilisiyle verdiği poz 'Lütfen nazar olmasın, Şeyma'nın masalı' notuyla paylaştı.
Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisiyle verdiği poz geçtiğimiz günlerde genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile paylaşım yapan Acun Ilıcalı'ya nispet olarak yorumlandı.