Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya olay gönderme! Benim şefim seninkilerden daha iyi

Acun Ilıcalı ile ayrılıklarının ardından sıkça gündeme gelen Şeyme Subaşı yaptığı paylaşımla olay oldu. Sadece Şeyma isimli kitabını çıkaran ve ağır eleştirilere maruz kalan Şeyma Subaşı sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktan geri kalmıyor. Son olarak yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile yaptığı paylaşımlarla nispette bulunan Subaşı 'Lütfen nazar olmasın, Şeyma'nın masalı' notunu yazmıştı.



“BENİM ŞEFİM SENİNKİLERDEN DAHA İYİ”

Şeyma Subaşı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla eski eşi Acun Ilıcalı’ya göndermede bulundu. Subaşı yaptığı paylaşımda: “Benim şefim seninkilerden daha iyi” notunu düştü. Bilindiği üzere Acun Ilcalı’nın Tv8 kanalında MasterChef Türkiye programı yayınlanıyor. Subaşı’nın bu paylaşımla Ilcalı’ya göndermede bulunduğu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.