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  3. Şeyma Subaşı'na büyük şok! Seda Sayan tepki gösterdi: Böyle bir şey olur mu?

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Seda Sayan tepki gösterdi: Böyle bir şey olur mu?

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Seda Sayan tepki gösterdi: Böyle bir şey olur mu"

Şeyma Subaşı'nın kitabı Sadece Şeyma tartışılmaya devam ediyor. Kitabın 'Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım' başlıklı bölümünde yer alan "Hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" açıklamasına Seda Sayan tepki gösterdi.

Bir televizyon programına konuk olan Seda Sayan tepkilerini şöyle dile getirdi: "Sakın kullanmayın. Kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Ama editörlerin suçu… Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Böyle bir şey olur mu? Bir dakika ya, ne yapıyorsunuz siz? Buradan ceza alır.

Her türlü ceza alır, sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş. Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın.

Ona hyalüronik asit denilecekti. Bu kitabın toplanması lazım. Bu kitabı alıp uygulamaya kalkan olursa yayın evinin de başı belaya girer.

Bu kitap toplanmalı, bu iş yargıya gider, hapse bile girebilir. Biri yanar hapse atarlar. Çok tehlikeli bir durum bu o madde tuvalet temizleyicisi! Demek ki denenmiş diye küçük büyük okuyan herkes kullanmak isteyebilir.

Sakın kullanmayın, uygulamayın çoluktan çocuktan uzak tutun. Elinizi bile sürmeyin."

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan kitabı basan yayınevi dün bir açıklama yaparak, editöryal bir hata olduğunu, yeni baskılarda bu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

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