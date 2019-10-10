Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!

Kasım 2018'de Acun Ilıcalı ile evliliği son bulan Şeyma Subaşı, şimdilerde İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya devam ediyor. Son olarak Subaşı, Instagram hesabından sevgilisiyle Ibiza tatilini noktaladığını belirten bir veda paylaşımında bulundu.

'GELECEK SENE...'

Subaşı paylaşımına ise, "Sevgili Ibiza bu yaz için teşekkür ederim. Sen benim için her zaman iyisin. Gelecek sene görüşürüz" notunu düştü.