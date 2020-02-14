Şeyma Subaşı'dan Türk dostlarına ağır taş!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nn doğum gününe katılan Şeyma Subaşı, kestane yiyerek röportaj verdi. Habertürk'te yer alan habere göre; Instagram'da yayınladığı dans videoları ile gündeme gelen Subaşı, "Ben iyi dans etmiyorum ama iyi ritim yakalıyorum diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sık sık yurt dışında olan 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, gazetecilerin, "Türk dostlarınız mı, yoksa yabancı dostlarınız mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Subaşı, "Yabancı arkadaşlarımla daha iyi anlaşıyorum. Onlar daha pozitif ve daha samimi güzel enerji veriyorlar. Dedikodu ve drama yapmıyorlar" diyerek Türk dostlarına adeta taş attı.