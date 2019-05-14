Şeyma Subaşı'dan şaşırtan Acun Ilıcalı paylaşımı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı dün sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Renkli hayatı ve tatileriyle konuşulmaya devam eden Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Fener Ol' kampanyası canlı yayınından görüntüler yayınladı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Fener Ol kampanyasının yayınladığı dakikalarda kızı Melisa’nın babasına televizyondan öpücük gönderdiği anları çeken Şeyma Subaşı bu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.