Şeyma Subaşı'dan şaşırtan Acun Ilıcalı açıklaması! 'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'

Şeyma Subaşı, Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'e özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK ARAYACAĞIM KİŞİ ACUN'DUR"

Acun Ilıcalı'yla aralarının çok iyi olduğunu belirten Subaşı, "Acun'la aramız çok iyi olduğu için başıma kötü bir şey geldiğinde yanımda Acun'un olabileceğini biliyorum. İlk arayabileceğim kişinin Acun olduğunu biliyorum" dedi.

"KEŞKE INSTAGRAM'I KAPATSAYDIM"

Boşandıktan sonraki en büyük pişmanlığının Instagram hesabını kapatmamak olduğunu vurgulayan Şeyma, "Boşandıktan sonra keşke Instagram'ı bir süre kapatsaydım. Boşandıktan sonra Miami'ye geçtim. O dönem Instagram'da paylaştığım pozlar ve videolar ayrılığı hiç takmadığım şeklinde anlaşıldı. O yanlış bir stratejiydi diyebilirim. Üzerimden bulunan büyük bir ağırlık gitmiş gibi. Kendimi bulduğum bir dönem" şeklinde konuştu.

"EVLENMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Sevgilisi ile evlilik planlarının olup olmadığına da dile getiren Subaşı, "Evlenmek gibi bir niyetim yok. Evlenip ne yapacağım? Evlenince ne değişecek?" ifadelerini kullandı.