Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım: O kadın olmak için çok şey feda ettim!

Şeyma Subaşı, TV8'in patronu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Miami'deki eski evinden de olmuştu. Ünlü yapımcıdan boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan sosyal medya fenomeninin, alıştığı hayatına dönüş için flaş bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

MIAMI'DA EV Mİ SATIN ALDI?

Miami’yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, oradan bir ev satın aldığı konuşuluyor.

Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı'nın, "Miami’de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum" mesajını yazması dikkat çekti. Şu sıralar Miami'deki evinde vakit geçiren Şeyma Subaşı, oradan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'O KADIN OLMAK İÇİN ÇOK ŞEY FEDA ETTİM'

"Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Uyumak için ağladım. Kendimi topladım ve gözyaşlarımı sildim. Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için ALLAH'a teşekkür etmeliyim. Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim!" diyen Subaşı sözlerini şöyle sonlandırdı; "Olumlu bir hayat yaşamak, kendi tarzım! Bunu yeni takipçilerime söylüyorum; burada sadece iyi hisler göreceksiniz. Nazar Değmesin."

