Şeyma Subaşı'dan kendisini ti'ye alan Cüneyt Özdemir'e imalı gönderme

Geçtiğimiz günlerde çektiği videoda attığı kahkalalarla 'Sadece Şeyma' kitabıyla alay eden Cüneyt Özdemir Şeyma Subaşına kitapla ilgili ortak yayın yapma teklifinde bulunmuştu. Çok konuşulan videonun ardından Cüneyt Özdemir bir video daha çekerek Subaşı'nı ti'ye alan değerlendirmelerini sürdürdü.

CÜNEYT ÖZDEMİR: KİTAP DEMEYE İNSANIN DİLİ VARMIYOR

'Sadece Şeyma' için "Kitap demeye insanın dili varmıyor" diyen Cüneyt Özdemir "Sanki uzun bir röportaj, kitaba dönüştürülmüş bir deneyimden bahsediyoruz." şeklinde bir yorumda bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI: SPİKERLER SADECE BENİ KONUŞUYORMUŞ

Bunun üzerinde Şeyma Subaşı ise, sosyal medya hesabından isim vermeden Cüneyt Özdemir'e göndermede bulundu. Subaşı, kızı ile yaptığı paylaşımda "Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerler sadece beni konuşuyormuş"diyerek kahkaha attı.

Cüneyt Özdemir, "13 kitap yazdım bir editörle çalıştım. Şeyma Subaşı bir kitap yazdı 3 editörle çalıştı" dedi. Şeyma Subaşı'ya çağrıda da bulunan Özdemir, "Güzel bir kitap yazmışsın iddialısın. Bu kitabın bir yerlere ulaşacağını düşünüyorsun, gel madem bu kitabı birlikte okuyalım, konuşalım" ifadelerini kullanmıştı.