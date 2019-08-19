Şeyma Subaşı'dan hamilelik iddialarına yanıt

Şeyma Subaşı, önceki gün sevgilisi Guido Senia ile Unicef davetine katılmıştı. Senia ile davette poz veren Subaşı, göbeği ile dikkat çekmişti. Sosyal medyada olay olan fotoğrafa pek çok yorum gelmiş, Subaşı'nın takipçileri "Bebek mi göbek mi?" diye sormuştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Fotoğrafın magazin gündemine oturmasının ardından Şeyma Subaşı'dan bir açıklama geldi. Subaşı, "Ne bebek ne göbek. Fotoğraf çekilirken Guido’nın eli belimde olunca elbisenin askısı aşağa inmiş, kumaşı da ince olduğu için göbeğime yapışmış. O görüntü için yanlış elbise seçimi diyebilirim. Bu arada herkes elbiseme bayıldı." dedi.