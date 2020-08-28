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  3. Şeyma Subaşı'dan 'Guido'nun faturalarını ödemekten bıktı' iddialarına yanıt! İşte aşkın bitiş sebebi...
28 Ağustos 2020 Cuma 14:21 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'dan 'Guido'nun faturalarını ödemekten bıktı' iddialarına yanıt! İşte aşkın bitiş sebebi...

Şeyma Subaşı'dan 'Guido'nun faturalarını ödemekten bıktı' iddialarına yanıt! İşte aşkın bitiş sebebi...

İtalyan aşkı Guido Senia ile bir süredir ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, iddiaları doğruladı. Subaşı, ayrılık sebebiyle ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt verdi.

Şeyma Subaşı’nın, 1,5 yıllık sevgilisi Guido Senia’dan ayrıldığı ileri sürülmüştü. Bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, iddiaları doğruladı. Mesafelerin ilişkinin daha uzun sürmesine engel olduğunu belirten Subaşı, “O başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık” dedi.

FARKLI ÜLKELERDE OLMAK AYIRDI!

Subaşı "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık. Kötü bir ayrılık değil ben istedim” dedi. Senia’nın faturalarını ödemekten sıkıldığı iddialarına ise “İnanmayın böyle şeylere. Kendisi çok iyi kalpli birisi. Sadece ayrı kaldık benim kızım var burada olmak zorundayız ne kıskançlığa gerek var ne başka şeye" dedi.

'FATURALARINI ÖDEMEKTEN SIKILDI' İDDİALARINA YANIT

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından Guido Senia olan fotoğraflarının bir kısmını sildi. Daha sonra ortaya atılan 'fatura' iddiasına da yanıt verdi. Bir sayfanın konuyla ilgili haberinin altına Subaşı, şu yanıtı verdi:

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