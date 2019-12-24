Şeyma Subaşı'dan flaş Zeynep Yılmaz açıklaması: Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz!

Şeyma Subaşı, tatil masraflarını kimin karşıladığını açıkladı ve, "Acun, Melisa’yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.

'KİMSE KİMSENİN YUVASINI YIKAMAZ'

Şeyma Subaşı’na yöneltilen sorulardan biri de, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıkıp yıkmadığı oldu. Ali Eyüboğlu’nun "Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?" sorusuna ilginç bir cevap verdi.

"Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar" diyen Şeyma şöyle devam etti: "Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir." Eyüboğlu daha sonra ise "Senin yuvanı biri yıkabildi mi?" diye sordu. Şubası ise "Hayır, sıfır! Kimse yıkamaz. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır devam eden, evliliklerini sarsan" cevabını verdi…