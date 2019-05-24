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  3. Şeyma Subaşı'dan fikir hırsızlığı açıklaması: Sadece gülüyorum

Şeyma Subaşı'dan fikir hırsızlığı açıklaması: Sadece gülüyorum

Şeyma Subaşı'dan fikir hırsızlığı açıklaması: Sadece gülüyorum

Şeyma Subaşı, 'Is it ok' isimli moda uygulamasının kendi projesi olduğunu iddia eden ve fikir hırsızlığı davasını kazandığını açıklayan Safiye Nur Şimşek'e yanıt verdi. Şeyma Subaşı hakkında açılan böyle bir davanın olmadığını öne sürdü.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl, mobil telefonlara yüklenen bir moda danışmanlığı uygulaması olan 'Is it ok'yi tanıtmıştı.

O dönem moda danışmanlığı uygulamasını kendisinin yaptığını ve Şeyma Subaşı'nın fikir hırsızlığı yaptığını iddia eden Safiye Nur Şimşek, açtığı davayı kazandığını sosyal medyadan duyurmuştu. Şeyma Subaşı ise iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

"BÖYLE BİR DAVA YOK"
Şeyma Subaşı'nın Instagramdan yaptığı açıklama şöyle, "Basında yer alan, 'Şeyma Subaşı Safiye Nur Şimşek'in açtığı davayı kaybetti' iddiası ile ilgili ortaya böyle bir dava olmadığı için, açıklama yapmam gerekmiştir. Bilindiği üzere, dava açıldığında dava dilekçesinin davalıya tebliği şarttır. Şimdiye kadar bana tebliğ edilen herhangi bir evrak olmamıştır. Buna rağmen, bugün avukatlarımca UYAP sistemi ile adliyelerde incelemeler yapılmış ve şahsıma açılmış herhangi bir dava olmadığı kesit olarak teyit edilmiştir. Ortada bir dava olmadığı halde davayı kazanmış gibi dayanaksız iftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum" ifadelerini kullandı.

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