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  3. Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken 'Saf aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken 'Saf aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken 'Saf aşk' paylaşımı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı 'Saf aşk' paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Subaşı, fotoğrafın altına ingilizce olarak 'Saf aşk' notunu düştü. Çoğu zaman anneliği ile ilgili eleştirilere maruz kalan Subaşı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

SEVGİLİSİYLE TATİLİ OLAY YARATTI

Öte yandan geçen hafta canlı yayında Acun Ilıcalı'ya attığı "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı, Miami tatiline İtalyan DJ Guido Senia ile beraber gitti. Subaşı'nın olay mesajının ardından tatile sevgilisiyle gitmesi ise sosyal medyaya damga vurdu.

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