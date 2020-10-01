Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken Melisa itirafı!

Yeni sezon ürünler için hazırlıkların son aşamada olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı, bu süreçte kızı Melisa'nın da fikirlerinden yararlandığını söyledi.

"MELİSA BANA FİKİR VERİYOR"

Subaşı, "Bazı tasarımlarında Melisa'da çok fikir verdi. Özellikle renk konusunda, 'anne bu ürünlere bu renkler daha güzel olur. Bu ürünlerde bu renkleri kullanalım' diyerek yeni sezon tasarımlarda kızımda katkı sağladı" açıklamasında bulundu.