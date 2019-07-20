Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak karar! Bunu ilk kez yapacak...

Acun Ilıcalı olan evliliklerini geçen yıl noktalayan Şeyma Subaşı'nın hayatından kesitler anlattığı kitabı Sadece Şeyma çok tartışılmıştı. 40 bin adet sattığı iddia edilen kitap için eleştiriler yapılmıştı.

Subaşı ise geçen ay piyasaya çıkan kitabı için ilk defa imza günü düzenleyecek. Şeyma Subaşı, okurlarıyla 24 Temmuz’da İstanbul'daki bir alışveriş merkezindeki imza gününde bir araya gelecek.