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  3. Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak karar! Bunu ilk kez yapacak...

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak karar! Bunu ilk kez yapacak...

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak karar! Bunu ilk kez yapacak...

Çıkardığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, ilk defa kitabı için imza günü düzenleyecek.

Acun Ilıcalı olan evliliklerini geçen yıl noktalayan Şeyma Subaşı'nın hayatından kesitler anlattığı kitabı Sadece Şeyma çok tartışılmıştı. 40 bin adet sattığı iddia edilen kitap için eleştiriler yapılmıştı.

Subaşı ise geçen ay piyasaya çıkan kitabı için ilk defa imza günü düzenleyecek. Şeyma Subaşı, okurlarıyla 24 Temmuz’da İstanbul'daki bir alışveriş merkezindeki imza gününde bir araya gelecek.

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Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak karar! Bunu ilk kez yapacak...
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