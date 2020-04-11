Şeyma Subaşı'dan Burning Man Festivali'nin iptal edilmesine ilk tepki

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen organizasyonlardan biri oldu. Hal böyle olunca gözler, festivalden festivale koşan Şeyma Subaşı'na çevrildi.

'NE YAPACAK ŞİMDİ BU KIZIMIZ?'

Şeyma Subaşı, Burning Man Festivali'nin iptal edilmesinin ardından Instagram hesabından geçmiş yıllarda katıldığı festivalden fotoğraflarını paylaştı ve haberi tiye alarak şöyle konuştu: "Korona olmasaydı, şimdi burada olmam gerekiyordu. Coachella 15-16-17-18... Ah ne büyük dert Şeyma Subaşı Coachella'ya gidemedi.. Şimdi de Burning Man'in iptal olduğunu duydu.. Vah vah ne yapacak şimdi bu kızımız?"