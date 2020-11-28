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  • Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia aşkını çabuk unuttu! Eski sevgilisine geri döndü
28 Kasım 2020 Cumartesi 13:02 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia aşkını çabuk unuttu! Eski sevgilisine geri döndü

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia aşkını çabuk unuttu! Eski sevgilisine geri döndü

Şeyma Subaşı ile 1.5 yıl aşk yaşadıktan sonra geçen aylarda ilişkisi sona eren Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü.

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile uzun bir dönem ilişki yaşamıştı. Senia ile birlikteyken yaptıkları paylaşımlar çok konuşulmuştu. Subaşı ile birlikteyken, eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmeyen Guido, tepki toplamıştı.

Guido'nun fotoğraflarını gören Türk kullanıcılar, fotoğrafların altına yorum yağdırmıştı. Şeyma Subaşı'yı yorumlara etiketleyen kullanıcılar, "Sildirsene bunları" yorumları yapmıştı.

ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ

Şeyma Subaşı ile ilişkisini sonlandıran Guido, İnstagram hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisiyle yeniden ilişki yaşamaya başladı. 

İkilinin sosyal medyada yaptığı aşk paylaşımları karşısında Şeyma Subaşı'nın bir tepki verip vermeyeceği ise merak konusu oldu...

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