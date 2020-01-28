Şeyma Subaşı'dan Ayça Çağla Altunkaya hakkında olay yorum: Çok küçük!

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, Kasım 2018'de sürpriz bir şekilde evliliklerini noktalamıştı. Boşandıktan sonra Ilıcalı'nın adı pek çok güzelle anılmış, son olarak 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. O Ses Türkiye yılbaşı programında görünmesinin ardından tekrar gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya, Şeyma Subaşı'na benzerliğiyle de dikkat çekmişti.

AYÇA, ŞEYMA'YA SORULDU

Şişli'de bir mekanda lansmana katılan Şeyma Subaşı'na Magazin Burada muhabirleri bu konuyu sordu. Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Damla Altunkaya'nın kendisine benzetildiği sorusu Subaşı'nı gerdi.

ŞEYMA SUBAŞI ŞAŞTI KALDI!

Subaşı ne diyeceğini bilemeyerek önce soruyu yanıtlamak istemedi. Ardından ise Subaşı Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili "Çok küçük ama galiba" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.