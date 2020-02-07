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  3. Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı itirafı: Bilmediğiniz çok şey var!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı itirafı: Bilmediğiniz çok şey var!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı itirafı: Bilmediğiniz çok şey var!

Her açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınladığı son videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Kasım 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettiriyor. Şimdilerde İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, biten evliliğiyle ilgili şaşırtan itiraflar yapmaya devam etmekten çekinmiyor.

'BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR'

Şeyma Subaşı, YouTube kanalından dün yeni bir video yayınladı. Videoda Acun Ilıcalı’yla nasıl ilişkiye başladıklarına kısaca değinen Subaşı, "Tasarımcılıktan hayatım bir anda başka yöne doğru devam etmeye başladı bildiğiniz üzere. Aslında hala bilmediğiniz çok şey var nasıl başladığıyla alakalı" diyerek bir kez daha kafaları karıştırdı.


'Bilmediğiniz çok şey var'
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