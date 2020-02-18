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  3. Şeyma Subaşı Zeynep Yılmaz'ı taklit mi ediyor? O yoruma Şeyma'dan şok cevap!

Şeyma Subaşı Zeynep Yılmaz'ı taklit mi ediyor? O yoruma Şeyma'dan şok cevap!

Şeyma Subaşı Zeynep Yılmaz'ı taklit mi ediyor" O yoruma Şeyma'dan şok cevap!

Her paylaşımı ve açıklamasıyla gündeme gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla yine adından söz ettirdi.

Acun Ilıcalı, 2003’te nikah masasına oturduğu Zeynep Yılmaz'dan 2016 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Evliliği sürerken Ilıcalı ile aşk yaşayan Subaşı ise, sosyal medya hesabından yaptığı göndermelerle sık sık adından söz ettirmişti. 

Sosyal medyada Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı karşılaştırmaları zaman zaman yapılmaya devam ederken, son yapılan yorum Subaşı'nı kızdırdı. Bir takipçisi fotoğrafının altına, "Bu mini ne lafını ilk Zeynep hanım kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam" mesajını yazdı.

'HEP TAKLİT'

Bu yoruma kayıtsız kalamayan Şeyma Subaşı ise takipçisine imalı bir cevap vererek, "Ah Şeyma ah hep taklit hep taklit" cevabını verdi. Subaşı'nın bu cevabı sosyal medyada olay oldu.


'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
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