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  3. Şeyma Subaşı Youtube kanalı açtı! İflas ediyor iddialarının ardından büyük değişiklik

Şeyma Subaşı Youtube kanalı açtı! İflas ediyor iddialarının ardından büyük değişiklik

Şeyma Subaşı Youtube kanalı açtı! İflas ediyor iddialarının ardından büyük değişiklik

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra DJ Guido Senia ile birlikte olmaya başlayan Şeyma Subaşı YouTube kanalı açtı. Şeyma Subaşı ilk videosunda geçtiğimiz günlerde 1. yılını kutladığı Healthyish Cafe’nin ‘1. yıl partisi’ ile ilgili açıklamalar yaptı. Subaşı, ikinci bebeğim dediği Healthyish Cafe ile ilgili büyük bir değişikliği duyurdu.

Şeyma Subaşı’nın iflas ettiği haberleri magazin gündeminde yer alıyor. Subaşı'nın kafesinde işlerin kötüye gittiği iddiası magazin gündemini karıştırdı. Bu iddialar gündemde iken Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra DJ Guido Senia ile birlikte olmaya başlayan Subaşı YouTube kanalı açtı. Subaşı ilk videosunda geçtiğimiz günlerde 1. yılını kutladığı Healthyish Cafe’nin ‘1. yıl partisi’ ile ilgili açıklamalar yaptı

ŞEYMA SUBAŞI YOUTUBE KANALI AÇTI

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra DJ Guido Senia ile birlikte olmaya başlayan Şeyma Subaşı YouTube kanalı açtı.

Şeyma Subaşı’nın attığı ilk video, geçtiğimiz günlerde 1. yılını kutladığı Healthyish Cafe’nin ‘1. yıl partisi’ oldu.

MENÜYÜ DEĞİŞTİRDİ

Subaşı’nın kafesinin iflas ettiği haberleri gündemde yer alıyordu. Bu iddiaların ardından Subaşı videosunda kafesinin menüsünü değiştirdiğini açıkladı. Artık menüde hamburger gibi farklı yiyeceklerin de olduğunu duyurdu.

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