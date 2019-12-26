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  3. Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım

Şeyma Subaşı'nın 'Magazin Noteri' adlı YouTube programında yaptığı açıklamaların yankısı magazin gündeminde sürüyor. Son olarak Subaşı'nın, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Acun Ilıcalı'dan Kasım 2018'de boşanan, boşandıktan sonra her hareketiyle adından söz ettirmeye devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' adlı programa konuk oldu. Burada birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Subaşı, günlerdir konuşulmaya devam ediyor.

'KEŞKE ACUN'DAN ÜÇ ÇOCUK YAPSAYDIM'

Son olarak Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyaya damga vurdu. Yeniden çocuk düşünüp düşünmediği sorulan Subaşı, konuyla ilgili açıklama yaparken "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım." deyince herkesi şaşırttı.

Yeniden anne olmak istediğini söyleyen Subaşı, "Çok istiyorum ama başka babadan çocuk yapma olayında kitleniyorum" dedi.


'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
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