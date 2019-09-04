Şeyma Subaşı: Yine kızını bırakıp giden anne olurum

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Subaşı, Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan dünyaya gelen kızı Melisa, geçtiğimiz günlerde okula başlamıştı.

"İLK GÜN İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Heyecanını sosyal medya hesabından dile getiren Subaşı, "Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar..." ifadelerini kullanmıştı.

Melisa'nın okul döneminde sürekli yurt dışına giderek kızıyla ilgilenmediği konuşulan ve tepki toplayan Subaşı, eleştirilere de yanıt verdi. Kızının okuldan çıkmasını bekleyen Subaşı, o anları, "Merak etmeyin yakında yine kızını bırakıp giden anne olurum" notuyla yayınladı.