Şeyma Subaşı yeni evine taşındı! İşte Şeyma'nın yeni evi...

Her davranışı konuşulan Subaşı'nın aldığı 125 bin TL'lik nafaka da günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Subaşı'nın oturduğu evi Acun Ilıcalı satılığa çıkartmıştı. Şeyma Subaşı, bu sabah itibariyle yeni evinden ilk görüntüyü paylaştı.



"BEN ZATEN EVDEN AYRILACAKTIM" DEMİŞTİ

Subaşı, "İnanın konu hiç gazetelere yansıyan şekilde gelişmedi. Acun bilerek böyle yapıyor durumu asla söz konusu dahi değil. Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım" açıklamasını yapmıştı.

Bu fotoğraf Şeyma Subaşı'nın eski evinden yaptığı paylaşım...

YENİ EVİNE TAŞINDI

Subaşı bu açıklamadan 3 ay sonra yeni evine taşındı. Yeni evinden görüntü paylaşan Şeyma Subaşı, "Yeni evden yeni görünüm" notunu düştü.