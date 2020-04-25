Şeyma Subaşı yeni bağımlılığını paylaştı, şans diledi!

Sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçirdiği ev karantinası günlerinden paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, resim yapmaya başladı. Instagram hesabı üzerinden resim yapmaya başladığını duyuran Şeyma, şunları yazdı:

"Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım."

'İLGİNİZİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUM İŞTE...'

Sıkıntıdan paylaşım yaptığını söyleyen Subaşı, tercihiyle ilgili şunları söylemişti:

"Yok canım ne sıkılması… İlginizi çekmeye çalışıyorum işte… Instagram kızlarının olayı budur. Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun, siz daha yeni mi keşfettiniz yoksa? ( takılmayın çok yani, senelerdir böyleyim, yapacak bir şey yok ) ( bu arada şaka yapıyorum, güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama gerçekten çok takılmayın bu tarz pozlarıma, arada olur öyle…"