Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7087
  • 6,4048
  • 256.987
  • 98578.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları

Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile aşkını sosyal medyadan göstermeye devam ediyor. Son yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile olan fotoğrafı yine çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Subaşı'nın sevgilisi ile Ibiza tatili sürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı lila rengi mayolu pozlarıyla dikkat çeken Subaşı, bu kez sevgilisi Guido Senia ile güneşlenirken çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
<p>Sosyal medyada hızla yayılan ve farklı şekillerde denenen ‘Bottle Cap Challenge’a Türkiye´den bir

Kepçe Operatörü De Akıma Uydu, Kepçesi İle Kapak Açtı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Seri katillerin kurbanlarından topladığı korkunç hatıralar!

Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor