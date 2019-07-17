Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile aşkını sosyal medyadan göstermeye devam ediyor. Son yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile olan fotoğrafı yine çok konuşuldu.
Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Subaşı'nın sevgilisi ile Ibiza tatili sürüyor.
Sosyal medya hesabından paylaştığı lila rengi mayolu pozlarıyla dikkat çeken Subaşı, bu kez sevgilisi Guido Senia ile güneşlenirken çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı.