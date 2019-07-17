Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları

Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Subaşı'nın sevgilisi ile Ibiza tatili sürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı lila rengi mayolu pozlarıyla dikkat çeken Subaşı, bu kez sevgilisi Guido Senia ile güneşlenirken çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı.