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  3. Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler

Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler

Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan ve gecenin tüm detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'ndan sevgilisi Senia ile bir paylaşım daha geldi.

Şeyma Subaşı, sevgilisi ünlü DJ Guido Senia ile birlikte yaptıkları otomobil yolculuğunu Instagram hesabından paylaştı. Çiftin şarkı söylediği anlar takipçilerinden büyük ilgi görürken, "Şeyma'nın keyfi yerinde" yorumları yapılmasına neden oldu. 

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