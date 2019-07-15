Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler

Şeyma Subaşı, sevgilisi ünlü DJ Guido Senia ile birlikte yaptıkları otomobil yolculuğunu Instagram hesabından paylaştı. Çiftin şarkı söylediği anlar takipçilerinden büyük ilgi görürken, "Şeyma'nın keyfi yerinde" yorumları yapılmasına neden oldu.