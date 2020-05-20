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  3. Şeyma Subaşı ve Guido Senia fena ifşa oldu! O paylaşım ele verdi

Şeyma Subaşı ve Guido Senia fena ifşa oldu! O paylaşım ele verdi

Şeyma Subaşı ve Guido Senia fena ifşa oldu! O paylaşım ele verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Guido Senia ile evinde geçiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin saçlarını kestiğini belirtmişti. Ancak eve kuaför çağırdığı ortaya çıkan Subaşı, sosyal medyada ifşa edildi.

Şeyma Subaşı, koronavirüs salgını nedeniyle kuaförlerin kapalı olduğu süreçte sevgilisi Guido Senia'nın saçlarını traş ettiğini belirten bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaştığı fotoğraflardaki kuaför örtüsü ise dikkat çekmiş, o örtü aslında evde yasak olmasına rağmen, bir kuaför olduğunu göstermişti.

O KUAFÖR ORTAYA ÇIKTI

Kuaförlerin açılmasından sonra dayanamayıp Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan kuaför, bir de hashtag yapınca Şeyma Subaşı'nı ele verdi. Kuaför, "Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz" deyince gerçekler açığa çıktı.

İŞTE O PAYLAŞIM:


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