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  3. Şeyma Subaşı ve Guido Senia barıştı mı? Ayrılık kısa sürdü!

Şeyma Subaşı ve Guido Senia barıştı mı? Ayrılık kısa sürdü!

Şeyma Subaşı ve Guido Senia barıştı mı" Ayrılık kısa sürdü!

Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ilişkisine son verdiği iddia edilmişti. Taraflardan flaş bir hamle geldi.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, önceki gün Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. İkili, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise silmemişti.

BARIŞTILAR

Snob Magazin'in haberine göre; Ayrıldıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Guido Senia, Şeyma Subaşı'yı Instagram üzerinden yeniden takip etmeye başladı. 

Şeyma Subaşı da Guido Senia'nın takibine kayıtsız kalmadı.

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