Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Birbirlerini takipten çıkardılar!

Şeyma Subaşı, geçen yıl Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Uzun bir süredir birlikte olan çiftin ayrıldığı iddia edildi.

BİRBİLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ve sık sık sosyal medyada paylaşım yapan çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı. İkilinin bu hamlesi ayrılık iddialarına yol açtı. Subaşı ve Senia, Instagram'da birlikte oldukları fotoğrafları ise henüz silmedi.

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçen günlerde sevgilisi uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayacağını açıklamıştı.