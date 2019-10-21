Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'den dikkat çeken dans! Düğüne damga vurdular

Tarkan başta olmak üzere pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülnur Güneş, önceki akşam iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile nikah masasına oturdu. Çiftin görkemli düğününe ünlü isimler adeta akın etti. Çok konuşulan düğüne ise Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansı damga vurdu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Düğünün ilerleyen saatlerinde Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın piste çıkarak dans etmeleri sosyal medyaya damga vurdu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi. Derin göğüs ve sırt dekolteli bir elbise giyen şarkıcı Aleyna için "Bir an çıplak zannettim yorumları yapıldı. Düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken Şeyma Subaşı ise derin yırtmaç dekoltesiyle adından söz ettirdi.