Şeyma Subaşı 'Tanımıyorum' dedi, Seren Serengil ateş püskürdü!

15 ay evli kaldığı Yaşar İpek'le boşanma sürecinde olan Seren Serengil, Şeyma Subaşı'na kafayı taktı. Serengil önce Bebek'teki kafesini kapatacağını açıklayan Şeyma Subaşı için 'Var mısın Yok musun'u hatırlatarak, “En iyisi kutu açsın yine bak onda çok başarılıydı” dedi.

Serengil sonra da Şeyma Subaşı'nın videosunun altına, "Acun'dan çocuk sahibi oldu diye kendini gerçekten olmadığı bir şeye inandırmış. Sınıf sonradan biriyle evlenerek değişmez, maalesef o sınıfta doğulur" yorumunu yapmıştı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Geçtiğimiz günlerde bu açıklamalar Subaşı'na sorulunca Subaşı "O kim? Ne iş yapar tanımıyorum. Reklamını yapmaya gerek yok" demişti. Bu açıklamadan sonra iyice sinirlenen Serengil, Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü. Serengil, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: