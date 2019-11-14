Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj atarak günlerce konuşulan Subaşı, eski bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden fikir istedi.

'GERİ DÖNSEM Mİ?'

Saçlarını doğal olduğu zamanlardan bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, fotoğrafa "Arkadaşlar saçlarımın doğal haline geri dönsem mi? Diyeceğim tabii ki de evet diyiceksiniz biliyorum" notunu düştü. Takipçilerin çoğunluğu 'geri dön' derken, bazıları da 'hayır böyle iyi' yorumunda bulundu.