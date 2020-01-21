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  3. Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti: Ben sıfırım, merak etmeyin!

Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti: Ben sıfırım, merak etmeyin!

Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti: Ben sıfırım, merak etmeyin!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Son olarak Subaşı takipçilerine sitem etti, "Neden hep Türkler İngilizcemi düzeltmeye çalışıyor?" diye sordu.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken Subaşı, son olarak takipçilerine sitem etti.

İngilizce paylaşımlarının Türkler tarafından sürekli düzeltmesinden rahatsız olan Subaşı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Neden hep Türkler İngilizcemi düzeltmeye çalışıyor? Anlamıyorum. Tamam hepiniz İngilizce öğretmenisiniz, ben sıfırım. Merak etmeyin. Şimdi bütün yabancı arkadaşlarım anladı ne demek istediğimi, sen düzeltince yani. Teşekkürler."


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