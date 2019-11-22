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  3. Şeyma Subaşı sonunda patladı! Haciz iddialarına böyle isyan etti

Şeyma Subaşı sonunda patladı! Haciz iddialarına böyle isyan etti

Şeyma Subaşı sonunda patladı! Haciz iddialarına böyle isyan etti

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine haciz geldiği iddia edilmiş, bu iddialar magazin gündemine damga vurmuştu. Subaşı'dan konuyla ilgili jet açıklama geldi.

Acun Ilıcalı ile evliyken Bebek'te bir kafe açan Şeyma Subaşı, bir süredir iflas haberleriyle gündeme geliyordu. Son olarak bugün Subaşı'nun kafesine haciz geldiği iddia edildi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

İddialar karşısında sonunda patlayan Şeyma Subaşı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklamada bulundu.

"HACİZ FALAN GELMEDİ"

Şeyma Subaşı, haberlere ateş püskürdü ve şunları söyledi: "Annem bile telefonla beni arayarak soruyor, benim hakkımda doğru haber yapsanız, yalan haber yapmayı bıraksanız ne güzel olur. Arkadaşlar haciz falan gelmedi sorun yok."


Şeyma Subaşı'dan haciz iddialarına açıklama
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