Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yeni aşkını ele verdi!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, biten evliliğinin ardından İtalyan DJ Guido Senia ile ilişkiye başlamıştı. Geçen aylarda bu ilişkisi de son bulan Subaşı, Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla sevgilisini ele verdi.
Karantina günlerini Türkiye'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile geçiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, normalleşme sürecinin ardından Amerika'ya gitmişti. Yurt dışına çıkan Subaşı kısa bir süre sonra da Senia ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde adı Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile anılan Şeyma Subaşı paylaştığı dans videosunda birlikteliği doğrular gibiydi.
KADRAJA GİRDİ
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videonun ilk saniyelerinde sevgilisi olduğu iddia edilen Mısırlı bir yatırımcı Mohammed Alsaloussi kadraja girdi.
KAMERADAN KAÇTI
Mohammed Alsaloussi, kameranın kadrajına girdiğini fark edince hemen uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Şeyma Subaşı, olay dansını sürdürmeye devam etti.