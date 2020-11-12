Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yeni aşkını ele verdi!

Karantina günlerini Türkiye'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile geçiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, normalleşme sürecinin ardından Amerika'ya gitmişti. Yurt dışına çıkan Subaşı kısa bir süre sonra da Senia ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde adı Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile anılan Şeyma Subaşı paylaştığı dans videosunda birlikteliği doğrular gibiydi.

KADRAJA GİRDİ

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videonun ilk saniyelerinde sevgilisi olduğu iddia edilen Mısırlı bir yatırımcı Mohammed Alsaloussi kadraja girdi.

KAMERADAN KAÇTI

Mohammed Alsaloussi, kameranın kadrajına girdiğini fark edince hemen uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Şeyma Subaşı, olay dansını sürdürmeye devam etti.