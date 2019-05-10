Þeyma Subaþý sevgilisi Guido Senia ile hasret giderdi

Þeyma Subaþý ile Acun Ilýcalý, geçtiðimiz yýl kasým ayýnda Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaþýk 10 dakikada noktalamýþtý. Ayrýlýktan sonra Ilýcalý'nýn adý Itýr Esen ile anýlýrken, Subaþý ise Fransýz DJ Guido Senia ile aþk yaþamaya baþlamýþtý.

HASRET GÝDERDÝLER

Sosyal medyada paylaþtýklarý fotoðraflarla ve birbirilerine yaptýklarý yorumlarla aþklarýný gözler önüne seren çift, FaceTime'da hasret giderdi. Subaþý, sevgilisi ile görüntülü konuþma yaptýðý o anlarý sosyal medya hesabýndan takipçileriyle paylaþtý.

(Habertürk)