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  3. Şeyma Subaşı paylaştı! Sevgilisi Guido Senia ile parti pozu

Şeyma Subaşı paylaştı! Sevgilisi Guido Senia ile parti pozu

Şeyma Subaşı paylaştı! Sevgilisi Guido Senia ile parti pozu

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, tatil yaptığı İbiza'da sevgilisinin doğum gününü kutladı. Subaşı düzenlenen doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

İspanya'nın Ibiza Adası'nda uzun süredir tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi DJ Guido Senia için düzenlenen doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Renkli görüntülere sahne olan partiye Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın çok sayıda arkadaşı katıldı.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü.

Subaşı, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu da paylaştı.

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