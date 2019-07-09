Şeyma Subaşı paylaştı! Sevgilisi Guido Senia ile parti pozu

İspanya'nın Ibiza Adası'nda uzun süredir tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi DJ Guido Senia için düzenlenen doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Renkli görüntülere sahne olan partiye Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın çok sayıda arkadaşı katıldı.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü.

Subaşı, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu da paylaştı.