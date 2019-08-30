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  3. Şeyma Subaşı o videoyu önce yükledi sonra sildi!

Şeyma Subaşı o videoyu önce yükledi sonra sildi!

Şeyma Subaşı o videoyu önce yükledi sonra sildi!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün sevgilisi ile boks yaparken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile boks antrenmanı yaptı. Bu videoyu Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, çok geçmeden videoyu yayından kaldırdı.

'EVET ŞEYMA SUBAŞI'YIM'
Ayrıca dün gece canı waffle çeken ve bir mekana uğrayarak bu isteğini gideren Şeyma Subaşı, bir yandan video çekerken bir yandan da atıştırmaya başladı. Bu sırada kendisini tanıyanların ‘Bu Şeyma Subaşı değil mi?’ şeklindeki konuşmaları da kayda girince Subaşı kendisini gülmekten alıkoyamadı ve “Evet Şeyma Subaşı’yım, waffle yiyorum” şeklinde bir yorumda bulundu.

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