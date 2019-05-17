Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0582
  • 6,7752
  • 250.462
  • 87.012
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şeyma Subaşı o mesajdan sonra fotoğrafı kesti!

Şeyma Subaşı o mesajdan sonra fotoğrafı kesti!

Şeyma Subaşı o mesajdan sonra fotoğrafı kesti!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün Instagram hesabından ayakkabılarının ön plana çıktığı bir fotoğrafı paylaşmış ünlü fenomenin bir takiçisi "Ayaklar 45 numara mı?" sorusuna cevap vermişti.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı paylaşımları ile konuşulmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün paylaşımında ayaklarının büyük göründüğünü söyleyen takipçisine "Ayaklarım 38 numara ama neden çok büyük duruyor ben de bilmiyorum. Belki bileklerim çok ince diyedir..." cevabını vermişti. Subaşı bu diyalogdan sonra harekete geçti. Aynı fotoğrafını bu kez ayaklarını keserek yayınladı.

FOTOĞRAFIN İLK HALİ

 

FOTOĞRAFIN YENİ HALİ

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turabi ABD'de katıldığı yarışmada büyük finalde!
Burcu için zaman 25 bin TL'ye akacak
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Ünlü oyuncu erkek halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya günler sonra görüntülendi!
Hiç farkında olmadan iftar sofralarında öyle yanlışlar yapıyoruz ki... Daha yemeğe başlamadan vücudu

İftarda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alacak

Yıldızların konser ücretleri