Şeyma Subaşı o mesajdan sonra fotoğrafı kesti!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı paylaşımları ile konuşulmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün paylaşımında ayaklarının büyük göründüğünü söyleyen takipçisine "Ayaklarım 38 numara ama neden çok büyük duruyor ben de bilmiyorum. Belki bileklerim çok ince diyedir..." cevabını vermişti. Subaşı bu diyalogdan sonra harekete geçti. Aynı fotoğrafını bu kez ayaklarını keserek yayınladı.



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