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  3. Şeyma Subaşı: Melisa'nın yanında ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Şeyma Subaşı: Melisa'nın yanında ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Şeyma Subaşı: Melisa'nın yanında ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı bu ayrılıktan sadece birkaç ay sonra kitap yazacağını açıklamış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Son paylaştığı hikayede kitabının taslağına paylaşarak şu notu düştü...

Evliliği süresi içerisinde Bebek’te bir kafe açan Şeyma Subaşı, aynı zamanda kitap yazma işine girmişti. Geride bıraktığımız şubat ayında sosyal medya hesabından kitap yazma hazırlığında olduğunu haberini veren Subaşı, hesabından yaptığı son paylaşımda farklı bir heyecanını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta kitabının taslağını elinde tuttuğu görülen Subaşı bu kareyi: “Çıkacak kitabımın ilk sayfalarını okuyorum da… Melisa’nın yanında ağlamamak için kendimi zor tuttum desem…” notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan ramazan paylaşımı

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