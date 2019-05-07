Şeyma Subaşı: Melisa'nın yanında ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Evliliği süresi içerisinde Bebek’te bir kafe açan Şeyma Subaşı, aynı zamanda kitap yazma işine girmişti. Geride bıraktığımız şubat ayında sosyal medya hesabından kitap yazma hazırlığında olduğunu haberini veren Subaşı, hesabından yaptığı son paylaşımda farklı bir heyecanını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta kitabının taslağını elinde tuttuğu görülen Subaşı bu kareyi: “Çıkacak kitabımın ilk sayfalarını okuyorum da… Melisa’nın yanında ağlamamak için kendimi zor tuttum desem…” notuyla paylaştı.